Дания готова обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о готовности к обсуждению в рамках Евросоюза визовых ограничений для граждан России. Об этом сообщает датское издание Avisen.dk.

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Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ.

Министр иммиграции Дании Кааре Дибвад заявил, что "то, что предложила Эстония, разумно".

"Создать общеевропейский ответ на это. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Поэтому это нужно делать в рамках ЕС", – сказал Дибвад.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод не исключает, что призыв президента Владимира Зеленского запретить въезд в европейские страны для всех российских граждан может быть услышан.

"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения о привлечении к ответственности российских военных преступников. Мы открыты для обсуждения всего этого с нашими европейскими и североамериканскими коллегами", — сказал Кофод.

По данным иммиграционной службы Дании, только за первые пять месяцев 2022 года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021 год, пишет издание.

8 августа с призывом прекратить выдавать туристические визы россиянам выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

На заседании Совета Евросоюза в конце августа Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, будет настаивать на запрете выдачи туристических шенгенских виз гражданам страны-агрессора.

Вадим Ребрина

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