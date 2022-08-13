UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дания готова обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 21:06
Дания готова обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС - Фото
Йеппе Кофод (фото - EPA)

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о готовности к обсуждению в рамках Евросоюза визовых ограничений для граждан России. Об этом сообщает датское издание Avisen.dk.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ.

Министр иммиграции Дании Кааре Дибвад заявил, что "то, что предложила Эстония, разумно".

"Создать общеевропейский ответ на это. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Поэтому это нужно делать в рамках ЕС", – сказал Дибвад.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод не исключает, что призыв президента Владимира Зеленского запретить въезд в европейские страны для всех российских граждан может быть услышан.

"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения о привлечении к ответственности российских военных преступников. Мы открыты для обсуждения всего этого с нашими европейскими и североамериканскими коллегами", — сказал Кофод.

По данным иммиграционной службы Дании, только за первые пять месяцев 2022 года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021 год, пишет издание.

  • 8 августа с призывом прекратить выдавать туристические визы россиянам выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
  • На заседании Совета Евросоюза в конце августа Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, будет настаивать на запрете выдачи туристических шенгенских виз гражданам страны-агрессора. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС дания ограничения виза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 