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В Сейме Латвии предлагают приостановить выдачу виз ЕС гражданам России

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 18:17
В Сейме Латвии предлагают приостановить выдачу виз ЕС гражданам России - Фото
Рихардс Колс (скриншот с видео)

Глава комитета Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс считает, что помимо санкций Евросоюза против России и лиц, близких к президенту Владимиру Путину, также необходимо приостановить выдачу туристических виз ЕС гражданам России. Об этом сообщает Neatkariga.

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Латвийский депутат убежден, что санкции против РФ должны быть согласованы и синхронизированы с партнерами по ЕС.

Политик указывает, что санкции, безусловно, коснутся финансового и экономического секторов России, а также передачи технологий. Однако он хотел бы, чтобы санкции коснулись всех граждан России. В частности, Колс считает, что также было бы полезно приостановить выдачу туристических виз ЕС гражданам России.

"Как депутат, я хотел бы видеть приостановку туристических виз. Надо понимать, что российское общество поддерживает политику Кремля. Ее поддерживает более 70% населения, считающего, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации и что Россия поэтому имеет полное право и даже обязанность нанести ответный удар. Если это позиция широкой российской общественности, то она не сходится с их поездками в страны-агрессоры на отдых", – сказал Колс.

Он также поддерживает включение в черный список виновных во вторжении в Украину, подчеркнув, что такие санкции потребуют согласия союзников.

Также сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша может запретить въезд россиянам на территорию своей страны в случае нового вторжения России в Украину.

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Вадим Ребрина
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Россия санкции ЕС визы Латвия
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