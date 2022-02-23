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Дуда может запретить россиянам въезд в Польшу в случае нового вторжения России в Украину

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 16:31
Дуда может запретить россиянам въезд в Польшу в случае нового вторжения России в Украину - Фото
Анджей Дуда (Фото: Martin Divisek/EPA)

Польша может запретить въезд россиянам на территорию своей страны в случае нового вторжения России в Украину. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Киеве.

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"Санкции должны быть очень жесткими. Польша граничит с Калининградской областью. Я буду делать это с сожалением – поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия гражданам России", – сказал он.

Дуда подчеркнул, что "такие шаги будут необходимы", если президент России Владимир Путин будет и дальше "топтать международное право, атаковать мирные государства, забирать право других людей жить в мире – таких, как граждане Украины".

Президент Польши отметил, что он призвал Путина не нарушать суверенитет Украины. По его словам, это может лишить россиян возможностей, которые дает современный мир. Он подчеркнул, что речь идет о путешествиях, экскурсиях, отдыхе, интересах в разных частях мира – "обо всем, что дает свободный мир".

23 февраля Дуда прибыл с визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Союзники подписали совместное заявление в связи с "признанием" Россией "независимости" временно оккупированных ею территорий Донбасса.

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Яна Катасонова
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