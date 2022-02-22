Санкции США против элиты России ударят и по членам их семей
Соединенные Штаты Америки введут санкции против российской элиты и членов их семей, в связи с признанием Россией террористов на Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем выступлении 22 февраля.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я объявляю о первом транше санкций, чтобы возложить расходы на Россию в ответ на их вчерашние действия, – заявил Байден. – Эти санкции были тесно согласованы с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим ужесточать санкции, если Россия будет усиливать вторжение".
Президент США перечислил вводимые санкции.
"Мы вводим полную блокировку двух крупных российских финансовых институтов: ВЭБ и их военного банка (видимо, речь о Промсвязьбанке - ред.)", – сказал он.
"Мы вводим всеобъемлющие санкции в отношении суверенного долга России. Это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования. Оно больше не может привлекать деньги на Западе и не может торговать своим новым долгом на наших или европейских рынках", – продолжил президент США.
Далее Байден рассказал о санкциях против членов семей российской элиты.
"Мы также наложим санкции на российскую элиту и членов их семей. Они разделяют коррупционные выгоды кремлевской политики и тоже должны страдать", – сказал президент США.
Байден также заявил о блокировке Северного потока-2 и возможности дополнительных санкций.
Читайте также: Боррель – депутатам РФ: Теперь ни шоппинга в Милане, ни бриллиантов в Антверпене
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- В тот же день Путин созвал заседание Совбез РФ, на котором все его члены поддержали признание. Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.
- 22 февраля Великобритания ввела первую часть санкций против России за признание террористов. Под них попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха.
Читайте также: "Это начало вторжения России в Украину". Байден вводит первый транш санкций США против РФ
Комментарии