Санкции США против элиты России ударят и по членам их семей

Соединенные Штаты Америки введут санкции против российской элиты и членов их семей, в связи с признанием Россией террористов на Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем выступлении 22 февраля.

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"Я объявляю о первом транше санкций, чтобы возложить расходы на Россию в ответ на их вчерашние действия, – заявил Байден. – Эти санкции были тесно согласованы с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим ужесточать санкции, если Россия будет усиливать вторжение".

Президент США перечислил вводимые санкции.

"Мы вводим полную блокировку двух крупных российских финансовых институтов: ВЭБ и их военного банка (видимо, речь о Промсвязьбанке - ред.)", – сказал он.

"Мы вводим всеобъемлющие санкции в отношении суверенного долга России. Это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования. Оно больше не может привлекать деньги на Западе и не может торговать своим новым долгом на наших или европейских рынках", – продолжил президент США.

Далее Байден рассказал о санкциях против членов семей российской элиты.

"Мы также наложим санкции на российскую элиту и членов их семей. Они разделяют коррупционные выгоды кремлевской политики и тоже должны страдать", – сказал президент США.

Байден также заявил о блокировке Северного потока-2 и возможности дополнительных санкций.

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Наталия Медведева

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