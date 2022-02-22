"Это начало вторжения России в Украину". Байден вводит первый транш санкций США против РФ

Сегодня, 22 февраля, президент США Джо Байден выступил с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также введением туда российских войск. Он назвал действия РФ вторжением в Украину и объявил о введении первых санкций.

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"Вчера Владимир Путин признал два региона в Украине как два независимых государства и странным образом говорил, что эти регионы больше не являются частью Украины, а наоборот являются суверенными территориями", – начал выступление Байден.

"Проще говоря, Россия объявила, что отделяет от Украины большой кусок. Прошлой ночью Путин санкционировал развертывание российских войск в этих регионах. Сегодня он заявил, что эти регионы на самом деле простираются глубже, чем две области, которые он признал, претендуя на большие территории, которые в настоящее время находятся под контролем правительства Украины", – сказал президент США.

По его мнению, Путин приводит обоснование, чтобы захватить больше территории силой. "Это начало вторжения России в Украину", – сказал президент США.

Байден объявил, что собирается начать вводить санкции против России, которые далеко выходят за рамки шагов, которые США, их союзники и партнеры предприняли в 2014 году.

"И если Россия пойдет дальше с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями", – сказал он.

Он объявил о первом транше санкций – 22 февраля против двух банков: против ВЭБ и "военного банка" (видимо, речь о Промсвязьбанке), а также против суверенного долга РФ.

23 февраля санкции будут введены против российских элит и членов их семей.

"Кто, во имя Господа, думает Путин, дает ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? – спросил Байден. – Это вопиющее нарушение международного права и требует жесткой реакции со стороны международного сообщества".

Президент США заявил, что Путин явно угрожал войной в случае, если его требования не будут выполнены.

Он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Россия является агрессором против Украины.

"Он прямо атаковал право Украины на существование. Он косвенно угрожал территориям, ранее принадлежавшим России, включая страны, которые сегодня – процветающие демократии и члены НАТО", – сказал Байден.

Президент США отметил, что, по его мнению, еще есть время, чтобы предотвратить наихудший сценарий с помощью дипломатии.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры остаются открытыми для дипломатии, если она серьезна. Когда все будет сказано и сделано, мы будем судить о России по ее действиям, а не по словам. И что бы Россия ни делала дальше, мы готовы отвечать единством, ясностью и убежденностью", – сказал Байден.

Президент США завершил свое выступление, сказав: "Я надеюсь, что дипломатия все еще доступна".

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Наталия Медведева

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