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Путин приказал ввести войска на территорию Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 23:46
Путин приказал ввести войска на территорию Донбасса - Фото
Владимир Путин (фото — EPA)

Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира". Об этом говорится в его указах о признании "независимости" захваченных Россией территорий Донбасса.

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"В связи с обращением главы Донецкой народной республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира", – говорится в указе.

В пункте 3 указа МИД РФ поручается провести переговоры с террористами "о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение по его подписанию".

Путин приказал ввести войска на территорию Донбасса

Аналогичный указ подписан касательно террористов из Луганской области.

Путин приказал ввести войска на территорию Донбасса

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Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин
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