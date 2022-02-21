Путин приказал ввести войска на территорию Донбасса
Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира". Об этом говорится в его указах о признании "независимости" захваченных Россией территорий Донбасса.
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"В связи с обращением главы Донецкой народной республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира", – говорится в указе.
В пункте 3 указа МИД РФ поручается провести переговоры с террористами "о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение по его подписанию".
Аналогичный указ подписан касательно террористов из Луганской области.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня он подписал соответствующие указы.
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