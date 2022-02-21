Путин приказал ввести войска на территорию Донбасса

Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира". Об этом говорится в его указах о признании "независимости" захваченных Россией территорий Донбасса.

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"В связи с обращением главы Донецкой народной республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира", – говорится в указе.

В пункте 3 указа МИД РФ поручается провести переговоры с террористами "о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение по его подписанию".

Аналогичный указ подписан касательно террористов из Луганской области.

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Вадим Ребрина

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