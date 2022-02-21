"Это удар". Реакция Германии, Британии и других стран на решение Путина
Представители ряда стран мира осудили решение президента РФ Владимира Путина признать захваченные Россией территории Донбасса "независимыми республиками" и призвали к введению санкций против РФ.
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Глава МИД Британии Лиз Трасс написала в Twitter, что решение Путина – это конец для минских соглашений и попрание ООН. "Путин выбрал конфронтацию... Это не останется безнаказанным", – подчеркнула она.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сегодняшнее решение Путина представляет собой "вопиющее нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение нынешнего конфликта". Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ.
"Годы усилий в нормандском формате и в рамках ОБСЕ преднамеренно уничтожаются без какой-либо понятной причины. Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб", – заявила Бербок.
Она назвала решение Путина еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Германия остается неизменно на стороне Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы будем реагировать на это нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами", – говорится в заявлении.
Германия также призвала Россию отменить решение и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с минскими договоренностями.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия "выступает за свободную и независимую Украину". "Мы хорошо помним из собственной истории, что подобные шаги против суверенных соседних государств никогда не приводят к миру", – написал он.
Президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter заявил, что Румыния решительно осуждает признание Россией оккупированных территорий Донбасса "независимыми республиками": "Это вопиющее нарушение международного права, которое должно повлечь за собой самую жесткую реакцию международного сообщества. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", – написал он.
Признание Россией "республиками" оккупированных территорий Донбасса – вопиющее нарушение международного права. Об этом заявили в Twitter высокий представитель Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС и его партнеры дадут единый, твердый и решительный ответ в знак солидарности с Украиной", – говорится в сообщениях.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает решение России о признании оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности, стороной которых является Россия.
Столтенберг заявил, что Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку террористам и пытаясь создать предлог для нового вторжения. Тем не менее, генсек НАТО все еще призывает РФ избрать путь дипломатии.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня он подписал соответствующие указы.
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