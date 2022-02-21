"Это удар". Реакция Германии, Британии и других стран на решение Путина

Представители ряда стран мира осудили решение президента РФ Владимира Путина признать захваченные Россией территории Донбасса "независимыми республиками" и призвали к введению санкций против РФ.

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Глава МИД Британии Лиз Трасс написала в Twitter, что решение Путина – это конец для минских соглашений и попрание ООН. "Путин выбрал конфронтацию... Это не останется безнаказанным", – подчеркнула она.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сегодняшнее решение Путина представляет собой "вопиющее нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение нынешнего конфликта". Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

"Годы усилий в нормандском формате и в рамках ОБСЕ преднамеренно уничтожаются без какой-либо понятной причины. Приверженность России дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб", – заявила Бербок.

Она назвала решение Путина еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Германия остается неизменно на стороне Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы будем реагировать на это нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами", – говорится в заявлении.

Германия также призвала Россию отменить решение и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с минскими договоренностями.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия "выступает за свободную и независимую Украину". "Мы хорошо помним из собственной истории, что подобные шаги против суверенных соседних государств никогда не приводят к миру", – написал он.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter заявил, что Румыния решительно осуждает признание Россией оккупированных территорий Донбасса "независимыми республиками": "Это вопиющее нарушение международного права, которое должно повлечь за собой самую жесткую реакцию международного сообщества. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", – написал он.

Признание Россией "республиками" оккупированных территорий Донбасса – вопиющее нарушение международного права. Об этом заявили в Twitter высокий представитель Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС и его партнеры дадут единый, твердый и решительный ответ в знак солидарности с Украиной", – говорится в сообщениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает решение России о признании оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности, стороной которых является Россия.

Столтенберг заявил, что Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку террористам и пытаясь создать предлог для нового вторжения. Тем не менее, генсек НАТО все еще призывает РФ избрать путь дипломатии.

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Вадим Ребрина

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