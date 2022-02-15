На Банковой назвали "шагом к разрушению Минска" обращение Госдумы к Путину по Донбассу
Обращение нелегитимной Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "республиками" террористов на Донбассе идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Он отметил, что постановка такого вопроса о "признании" – это "шаг к разрушению минских соглашений".
"Сама Россия этим решением Думы говорит миру, что российская сторона – и никто другой – несет ответственность за срыв переговорного процесса по Донбассу. Очевидно, за это должны быть последствия для российской стороны", – сказал Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что российские депутаты приняли решение, когда в Москве находился канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, этот российский шаг – "плохой и унизительный жест" для Берлина как для участника нормандского формата.
Подоляк также добавил, что все оккупационные структуры на Донбассе полностью подконтрольны российскому государству, марионеточны.
"Так что российская сторона потерпела неудачу и потерпит неудачу еще раз, если попытается идентифицировать агрессию как "внутренний конфликт"", – отметил он.
- Сегодня нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, то это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений.
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