На Банковой назвали "шагом к разрушению Минска" обращение Госдумы к Путину по Донбассу

Обращение нелегитимной Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "республиками" террористов на Донбассе идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что постановка такого вопроса о "признании" – это "шаг к разрушению минских соглашений".

"Сама Россия этим решением Думы говорит миру, что российская сторона – и никто другой – несет ответственность за срыв переговорного процесса по Донбассу. Очевидно, за это должны быть последствия для российской стороны", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что российские депутаты приняли решение, когда в Москве находился канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, этот российский шаг – "плохой и унизительный жест" для Берлина как для участника нормандского формата.

Подоляк также добавил, что все оккупационные структуры на Донбассе полностью подконтрольны российскому государству, марионеточны.

"Так что российская сторона потерпела неудачу и потерпит неудачу еще раз, если попытается идентифицировать агрессию как "внутренний конфликт"", – отметил он.

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Марк Сировой

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