Новая Госдума РФ – нелегитимна. Заявление Рады о "выборах" в России
Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной. Постановление о соответствующем заявлении нардепы приняли 22 сентября.
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Документ поддержали 322 народных депутата, им Рада признает очередные выборы РФ 2021-го незаконными, а новую Госдуму – нелегитимной.
В принятом заявлении Рада призывает международное сообщество обратить внимание на незаконное вовлечение в процесс голосования на российских "выборах" жителей Крыма и ОРДЛО, что является нарушением Россией норм международного гуманитарного права.
Нардепы призвали обратить внимание на такие аспекты псевдоголосования на оккупированных территориях:
- незаконное включение граждан Украины в списки избирателей;
- участие в голосовании граждан Украины с незаконно выданными им паспортами РФ;
- нарушение государственной границы Украины во время перемещения людей для голосования на "выборах".
Также нардепы призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в РФ. Депутаты акцентировали, что Россия, будучи страной-членом ОБСЕ, не обеспечила надлежащие условия работы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что сделало невозможным наблюдение за голосованием в соответствии с демократическими стандартами.
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- Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.
- США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.
- В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
- Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины.
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