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Новая Госдума РФ – нелегитимна. Заявление Рады о "выборах" в России

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 14:53
Новая Госдума РФ – нелегитимна. Заявление Рады о
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной. Постановление о соответствующем заявлении нардепы приняли 22 сентября.

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Документ поддержали 322 народных депутата, им Рада признает очередные выборы РФ 2021-го незаконными, а новую Госдуму – нелегитимной.

В принятом заявлении Рада призывает международное сообщество обратить внимание на незаконное вовлечение в процесс голосования на российских "выборах" жителей Крыма и ОРДЛО, что является нарушением Россией норм международного гуманитарного права.

Нардепы призвали обратить внимание на такие аспекты псевдоголосования на оккупированных территориях:

- незаконное включение граждан Украины в списки избирателей;
- участие в голосовании граждан Украины с незаконно выданными им паспортами РФ;
- нарушение государственной границы Украины во время перемещения людей для голосования на "выборах".

Также нардепы призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в РФ. Депутаты акцентировали, что Россия, будучи страной-членом ОБСЕ, не обеспечила надлежащие условия работы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что сделало невозможным наблюдение за голосованием в соответствии с демократическими стандартами.

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СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, примерно 150 000 таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Оккупанты подвозили жителей ОРДЛО на сотнях автобусов. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.
  • США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.
  • В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
  • Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины. 

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Оксана Житнюк
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