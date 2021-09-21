Турция не признаёт результаты проведенных во временно оккупированном Россией украинском Крыму "выборов" в Государственную думу РФ. Об этом пишет пресс-служба турецкого Министерство иностранных дел.

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Как сказал в ответ на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич, Анкара "по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма".

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"В этом контексте результаты прошедших 17-19 сентября 2021 года выборов в Госдуму, состоявшиеся в Крыму, не имеют юридической силы для Турции", – подчеркнул дипломат.

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ . 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму . Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, примерно 150 000 таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Оккупанты подвозили жителей ОРДЛО на сотнях автобусов. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело.

Билгич с 1995-го работает во внешнеполитическом ведомстве страны, в 2016–2021 годах возглавлял турецкую дипмиссию в Сербии. Кроме того, он исполнял различные дипломатические обязанности в России, Дании, Франции, а также Боснии и Герцеговине.

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Евгений Пилипенко

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