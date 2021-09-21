Геополитика | Турция не признает крымские "выборы" в нелегитимную российскую Госдуму
Турция не признаёт результаты проведенных во временно оккупированном Россией украинском Крыму "выборов" в Государственную думу РФ. Об этом пишет пресс-служба турецкого Министерство иностранных дел.
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Как сказал в ответ на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич, Анкара "по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма".
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"В этом контексте результаты прошедших 17-19 сентября 2021 года выборов в Госдуму, состоявшиеся в Крыму, не имеют юридической силы для Турции", – подчеркнул дипломат.
Билгич с 1995-го работает во внешнеполитическом ведомстве страны, в 2016–2021 годах возглавлял турецкую дипмиссию в Сербии. Кроме того, он исполнял различные дипломатические обязанности в России, Дании, Франции, а также Боснии и Герцеговине.
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