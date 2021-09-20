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Наблюдать за "выборами" в Крыму приехали несколько иностранных политиков: МИД отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 11:44
Наблюдать за
Жером Ламбер (Скриншот из видео Крым 24)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на приезд нескольких иностранных политиков на российские "выборы" в оккупированный Крым. Как заявил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко, Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями".

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"Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс", – заявил Николенко.

В украинском ведомстве напомнили, что иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на оккупированных территориях Украины, и нет никаких оснований ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму.

"Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова", – сказал Николенко.

МИД рассматривает приезд агентов российского влияния в Крым как их личную инициативу.

По данным росСМИ, наблюдать за "выборами" в Госдуму в оккупированный Крым приехали экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен, депутат Национального собрания (нижняя палата) Жером Ламбер и секретарь Экономического и социального совета Сербии Душан Петрович. Они позиционировали себя как "международных экспертов" и жаловались на "давление" со стороны Европарламента и призывы не ехать в оккупированный Крым.

  • 8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать "выборы" в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к голосованию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
  • Также МИД Украины призвал мир считать нелегитимной новую Госдуму и осудил незаконное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
  • 17 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России в Крыму и ОРДЛО.

Смотрите также: "Вернемся в Россию со своим вокзалом". Любители Путина в ОРДЛО сходили на "выборы" – видео

Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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европарламент Крым выборы госдума
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