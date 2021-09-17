"Выборы" РФ в Крыму и на Донбассе. Украина призвала мир считать нелегитимной новую Госдуму
Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Украина призывает мировое сообщество не признавать результаты выборов в ОРДЛО и Крыму и считать нелегитимной сформированную таким образом Госдуму, сказано в заявлении на сайте МИД.
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В украинском ведомстве заявили, что оккупанты принудительно привлекают жителей Крыма и ОРДЛО к голосованию на российских выборах. Для этого на оккупированных территориях раздают паспорта РФ.
В МИД заявили, что действия России грубо нарушают украинское законодательство, международное право и обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Украина и Россия. Также незаконные выборы противоречат уставу ООН, резолюциям Генассамблеи ООН и другим документам.
На фоне этого, как заявляют в министерстве, результаты таких выборов не будут иметь никаких юридических последствий. Вовлечение жителей Крыма и ОРДЛО ставит под сомнение легитимность результатов.
МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ, не признавать результаты выборов в ОРДЛО и Крыму и считать сформированную после выборов Госдуму нелегитимной. Также Украина призывает другие государства расширить санкции против России и усилить политико-дипломатическое давление.
- 18 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.
- 20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.
- 8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
- 9 сентября СБУ заявила о незаконной массовой раздаче паспортов РФ на оккупированной территории Донбасса перед выборами в Госдуму.
- По данным росСМИ, в ОРДЛО организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, чтобы украинцы, получившие паспорта РФ, проголосовали на выборах в Госдуму РФ очно на избирательных участках в Ростовской области.
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