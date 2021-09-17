"Выборы" РФ в Крыму и на Донбассе. Украина призвала мир считать нелегитимной новую Госдуму

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Украина призывает мировое сообщество не признавать результаты выборов в ОРДЛО и Крыму и считать нелегитимной сформированную таким образом Госдуму, сказано в заявлении на сайте МИД.

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В украинском ведомстве заявили, что оккупанты принудительно привлекают жителей Крыма и ОРДЛО к голосованию на российских выборах. Для этого на оккупированных территориях раздают паспорта РФ.

В МИД заявили, что действия России грубо нарушают украинское законодательство, международное право и обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Украина и Россия. Также незаконные выборы противоречат уставу ООН, резолюциям Генассамблеи ООН и другим документам.

На фоне этого, как заявляют в министерстве, результаты таких выборов не будут иметь никаких юридических последствий. Вовлечение жителей Крыма и ОРДЛО ставит под сомнение легитимность результатов.

МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ, не признавать результаты выборов в ОРДЛО и Крыму и считать сформированную после выборов Госдуму нелегитимной. Также Украина призывает другие государства расширить санкции против России и усилить политико-дипломатическое давление.

18 июня 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса "как аусвайс" уже 630 000 паспортов.

20 июля Центризбирком России разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Однако голосовать можно будет только по партийным спискам, по одномандатному округу за конкретного кандидата – нельзя.

8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Государственную Думу РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

9 сентября СБУ заявила о незаконной массовой раздаче паспортов РФ на оккупированной территории Донбасса перед выборами в Госдуму.

По данным росСМИ, в ОРДЛО организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, чтобы украинцы, получившие паспорта РФ, проголосовали на выборах в Госдуму РФ очно на избирательных участках в Ростовской области.

Оксана Житнюк

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