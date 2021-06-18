"Было бы странно проводить выборы". Данилов назвал количество паспортов РФ на Донбассе
Россия незаконно выдала жителям ОРДЛО уже 630 000 паспортов РФ, что ставит под вопрос проведение местных выборов на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга по результатам сегодняшнего заседания.
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Секретарь СНБО констатировал – минские договоренности, подписанные "бог знает когда" (5 сентября 2014 года, – ред.), уже не могут быть выполнены, так как с момента подписания изменились многие обстоятельства.
"630 000 паспортов, которые РФ как аусвайс выдала (гражданам ОРДЛО – ред.) – это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать", – отметил спикер СНБО.
По его словам, когда у людей на Донбассе есть российские паспорта, проводить там украинские выборы было бы достаточно странно.
Он также отметил, что Украина, в отличие от России, выполняет 100% минских соглашений.
"К большому сожалению, российская сторона не желает выполнять свою часть договоренностей. Они считают, что они не являются стороной этого процесса, что является полным абсурдом – сегодня весь мир знает, что на той стороне стоит РФ", – сказал Данилов.
- 22 февраля 2021-го представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил со ссылкой на росСМИ, что 639 000 жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта, и заявил, что Донбасс "становится серой зоной для избирательного процесса в России", так как проконтролировать число незаконно выданных паспортов РФ и количество проголосовавших там – невозможно.
- 22 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия незаконно раздала на оккупированной территории Донбасса около 300 000 паспортов РФ и планирует раздать еще столько же.
- 8 июня Денисова озвучила новые данные – стало известно, что оккупанты выдали почти 600 000 паспортов РФ.
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