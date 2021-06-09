Большинство украинцев считают неприемлемыми компромиссы для прекращения войны на Донбассе. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова и фондом Демократические инициативы в мае 2021 года.

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Набольшее неприятие вызывает возможность проведения местных выборов на условиях, которых требуют боевики: 70% опрошенных назвали это неприемлемым, 12,3% поддержали. Также непопулярны полная амнистия для участников боевых действий против ВСУ (66% против, 15% поддержали) и согласие на особые политические и экономические отношения ОРДЛО с Россией (64,1% против и 15,5% за).

Меньше всего неприятия вызывают возможность проведения прямых переговоров с руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" (49,8% против, 32,7% поддерживают), принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины (50,4% против, 30,2% поддерживают) и придание русскому языку статуса государственного (55,7% против, 31,5% поддерживают).

Закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО не готовы рассматривать 58,8% опрошенных, считают приемлемым 25,8%; формирование местной полиции, судов и прокуратуры исключительно из местных жителей неприемлемо для 60,8%, приемлемо для 20,4%.

Опрос проведен 14–19 мая 2021 года по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, среди 2020 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2,3%. Финансировало опрос посольство Нидерландов.

В феврале 2020 года опрос Деминициатив показывал большую готовность идти на компромиссы для прекращения войны по всем предложенным пунктам.

Денис Юдин

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