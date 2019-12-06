В Украине сократилась поддержка мира любой ценой - опрос

Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Сергей Ваганов/ЕРА)

Число украинцев, которые согласны на любые компромиссы ради мира, с июля уменьшилось на 6%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ноябре фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

На мир любой ценой согласны только 14% опрошенных. Чуть больше опрошенных считают, что мир может быть установлен только силой, когда одна из сторон победит - почти 16%.

Большинство украинцев считают, что нужно соглашаться на компромиссы, но не на все - 58,5%. Эту точку зрения разделяют во всех регионах: 57% на западе, 53% в центре, 60% на юге и 67% на востоке страны.

Среди возможных компромиссов наиболее неприемлемыми оказались выборы на условиях боевиков (против высказались 66% опрошенных, согласны - только 16%), амнистия всех, воевавших против Украины (63% против, 19% согласны), и формирование силовых органов в ОРДЛО только из местных представителей (56% против, 21% согласны).

Закрепить особый статус Донбасса в Конституции согласны 30% опрошенных, против - 53%; дать русскому языку статус государственного согласны 36% (51,5% на юге и 70% на востоке), против - 51%.

Наибольшую поддержку получили прямые переговоры с руководителями сепаратистов - на это согласны 40,5% опрошенных, против - 45,6%. Примерно столько же украинцев согласны прекратить экономическую блокаду - 40%, против - 42%.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, опрошены 2041 человек. Ошибка выборки не превышает 2,3%.

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