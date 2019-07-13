Бекешкина объяснила, почему люди готовы к компромиссам по войне

Ирина Бекешкина (фото - LIGA.net)

Директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина заявила, что, чем ближе к фронту, тем выше готовность украинцев к компромиссам с кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР. Об этом она сказала в интервью изданию Український тиждень.

"Недавно проводили такой опрос. Особых изменений нет. Как и раньше, люди в большинстве своем считают, что проблему следует решать мирным путем и благодаря компромиссам, но не всем. Это более половины респондентов. Однако мы предлагаем перечень возможных компромиссов, и оказывается, что люди не согласны на ключевые из них. Это если говорить о стране в целом", - отметила Бекешкина.

По ее словам, если посмотреть на распределение восток - запад, то на востоке готовы на компромиссы по языку, нейтрального статуса, но не поддерживают автономии или особого статуса.

"А вот что выросло (сейчас по стране общественное мнение в этом вопросе делится примерно 50х50), то это готовность вести переговоры с так называемыми руководителями ДНР/ЛНР. Там есть четкое региональное деление. Я сказала бы так: чем ближе к фронту, тем выше готовность к компромиссам. Люди очень устали, и это понятно", - сказала Бекешкина.

Она уточнила, что там согласны не на любые компромиссы. "В частности, автономный статус не поддерживается ни в Донецкой, ни в Луганской областях (конечно, речь идет о контролируемых Украины территории)", - объяснила она.

3 июля 2019 года сообщалось, что согласно совместному социологическому исследованию фонда Деминициативы и центра Разумкова украинцы разделились пополам по вопросу о том, надо ли властям вести прямые переговоры с главарями боевиков, "если это поможет прекратить войну в Донбассе". 41% респондентов ответили на соответствующий вопрос "да", 41% - "нет".