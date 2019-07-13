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13.07.2019, 11:54

Бекешкина объяснила, почему люди готовы к компромиссам по войне

Бекешкина объяснила, почему люди готовы к компромиссам по войне - Фото
Ирина Бекешкина (фото - LIGA.net)

Социолог отметила, что на востоке жители готовы на компромиссы по языку, нейтрального статуса, но не поддерживают автономии или особого статуса

Директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина заявила, что, чем ближе к фронту, тем выше готовность украинцев к компромиссам с  кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР. Об этом она сказала в интервью изданию Український тиждень.

"Недавно проводили такой опрос. Особых изменений нет. Как и раньше, люди в большинстве своем считают, что проблему следует решать мирным путем и благодаря компромиссам, но не всем. Это более половины респондентов. Однако мы предлагаем перечень возможных компромиссов, и оказывается, что люди не согласны на ключевые из них. Это если говорить о стране в целом", - отметила Бекешкина.

По ее словам, если посмотреть на распределение восток - запад, то на востоке готовы на компромиссы по языку, нейтрального статуса, но не поддерживают автономии или особого статуса.

"А вот что выросло (сейчас по стране общественное мнение в этом вопросе делится примерно 50х50), то это готовность вести переговоры с так называемыми руководителями ДНР/ЛНР. Там есть четкое региональное деление. Я сказала бы так: чем ближе к фронту, тем выше готовность к компромиссам. Люди очень устали, и это понятно", - сказала Бекешкина.

Она уточнила, что там согласны не на любые компромиссы. "В частности, автономный статус не поддерживается ни в Донецкой, ни в Луганской областях (конечно, речь идет о контролируемых Украины территории)", - объяснила она.

3 июля 2019 года сообщалось, что согласно совместному социологическому исследованию фонда Деминициативы и центра Разумкова украинцы разделились пополам по вопросу о том, надо ли властям вести прямые переговоры с главарями боевиков, "если это поможет прекратить войну в Донбассе". 41% респондентов ответили на соответствующий вопрос "да", 41% - "нет".

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Теги: война, Донбасс, компромиссы, ирина бекешкина
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