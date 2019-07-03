Сколько избирателей партий за переговоры с марионетками РФ: опрос

Боевики ДНР заставляют пленных есть шевроны с гербом Украины (скриншот)

Украинцы разделились пополам по вопросу о том, надо ли властям вести прямые переговоры с кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР, "если это поможет прекратить войну в Донбассе". 41% респондентов ответили на соответствующий вопрос "да", 41% - "нет", говорится в выводах к совместному социологическому исследованию фонда Деминициативы и центра Разумкова.

Вопрос звучал так: "Какие компромиссы вы считаете приемлемыми для прекращения войны на Донбассе? - Проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Исследована зависимость готовности идти на такие "компромиссы" от партийных симпатий.

Против переговоров с руководимыми из Москвы боевиками такой процент избирателей партий:

58,1% - Европейская солидарность;

48,5% - Голос;

39,3% - Слуга народа;

37,6 % - Батькивщина;

16% - Оппозиционная платформа/За життя (ОПЗЖ).

За переговоры со ставленниками Кремля в Донбассе:

74,6% - ОПЗЖ;

46,1% - Батькивщина;

44,1% - Слуга народа;

28,4% - Европейская солидарность;

23,8% - Голос.

Тех, кому "сложно ответить" на такой вопрос:

27,7% - у Голоса;

16,6% - Слуга народа;

16,4% - Батькивщина;

13,5% - Евросолидарность;

9,4% - ОПЗЖ.

Избиратели Голоса (72,3%), Евросолидарности (70,9%), Батькивщины (59,4%) и Слуги народа (54,3%) поддерживают идею о миротворцах ООН на востоке Украины. Половина симпатиков ОПЗЖ - против такой миссии (50,3%).

Опрос проведен по заказу посольства Нидерландов 13-20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

Читайте также: Невыученные уроки. Что предлагают стране Данилюк и Богдан