Сколько избирателей партий за переговоры с марионетками РФ: опрос

Украинцы разделились пополам по вопросу о том, надо ли властям вести прямые переговоры с кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР, "если это поможет прекратить войну в Донбассе". 41% респондентов ответили на соответствующий вопрос "да", 41% - "нет", говорится в выводах к совместному социологическому исследованию фонда Деминициативы и центра Разумкова.
Вопрос звучал так: "Какие компромиссы вы считаете приемлемыми для прекращения войны на Донбассе? - Проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Исследована зависимость готовности идти на такие "компромиссы" от партийных симпатий.
Против переговоров с руководимыми из Москвы боевиками такой процент избирателей партий:
58,1% - Европейская солидарность;
48,5% - Голос;
39,3% - Слуга народа;
37,6 % - Батькивщина;
16% - Оппозиционная платформа/За життя (ОПЗЖ).
За переговоры со ставленниками Кремля в Донбассе:
74,6% - ОПЗЖ;
46,1% - Батькивщина;
44,1% - Слуга народа;
28,4% - Европейская солидарность;
23,8% - Голос.
Тех, кому "сложно ответить" на такой вопрос:
27,7% - у Голоса;
16,6% - Слуга народа;
16,4% - Батькивщина;
13,5% - Евросолидарность;
9,4% - ОПЗЖ.
Избиратели Голоса (72,3%), Евросолидарности (70,9%), Батькивщины (59,4%) и Слуги народа (54,3%) поддерживают идею о миротворцах ООН на востоке Украины. Половина симпатиков ОПЗЖ - против такой миссии (50,3%).
Опрос проведен по заказу посольства Нидерландов 13-20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 2,3%.
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