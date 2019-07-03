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03.07.2019, 15:42

Сколько избирателей партий за переговоры с марионетками РФ: опрос

Сколько избирателей партий за переговоры с марионетками РФ: опрос - Фото
Боевики ДНР заставляют пленных есть шевроны с гербом Украины (скриншот)

41% - за, 41% - против. Как отметила на брифинге руководитель Деминициатив Ирина Бекешкина, это "вопрос, который четко делит Украину пополам"

Украинцы разделились пополам по вопросу о том, надо ли властям вести прямые переговоры с кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР, "если это поможет прекратить войну в Донбассе". 41% респондентов ответили на соответствующий вопрос "да", 41% - "нет", говорится в выводах к совместному социологическому исследованию фонда Деминициативы и центра Разумкова.

Вопрос звучал так: "Какие компромиссы вы считаете приемлемыми для прекращения войны на Донбассе? - Проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Исследована зависимость готовности идти на такие "компромиссы" от партийных симпатий.

Против переговоров с руководимыми из Москвы боевиками такой процент избирателей партий:

58,1% - Европейская солидарность;
48,5% - Голос;
39,3% - Слуга народа;
37,6 % - Батькивщина;
16% - Оппозиционная платформа/За життя (ОПЗЖ).

За переговоры со ставленниками Кремля в Донбассе:

74,6% - ОПЗЖ;
46,1% - Батькивщина;
44,1% - Слуга народа;
28,4% - Европейская солидарность;
23,8% - Голос.

Тех, кому "сложно ответить" на такой вопрос:

27,7% - у Голоса;
16,6% - Слуга народа;
16,4% - Батькивщина;
13,5% - Евросолидарность;
9,4% - ОПЗЖ.

Избиратели Голоса (72,3%), Евросолидарности (70,9%), Батькивщины (59,4%) и Слуги народа (54,3%) поддерживают идею о миротворцах ООН на востоке Украины. Половина симпатиков ОПЗЖ - против такой миссии (50,3%).

Опрос проведен по заказу посольства Нидерландов 13-20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

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Теги: переговоры, днр, опрос, социология, лнр, центр Разумкова, Демократические инициативы
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