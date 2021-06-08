Россия выдала в оккупированном Донецке и Луганске почти 600 000 паспортов – Денисова

Россия незаконно раздала на оккупированной территории Донбасса почти 600 000 паспортов РФ. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире программы Донбас PRIME.

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По словам омбудсмена, уже 584 000 паспортов выдано гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом часть российских паспортов получили и внутренне перемещенные лица.

Денисова отметила, что жители ОРДЛО и переселенцы вынуждены брать паспорта РФ ради дополнительных выплат и возможности лечиться на оккупированных территориях – если у человека нет такого "документа", ему могут отказать в лечении и даже в продаже лекарств.

Омбудсмен также рассказала, что паспорта РФ в ОРДЛО получают многие врачи и учителя – иначе они могут остаться без работы.

Объясняя рвение России "паспортизировать" оккупированный Донбасс, Денисова напомнила, что осенью этого года пройдут выборы в Госдуму РФ.

По ее словам, российские власти рассчитывают, что в ОРДЛО тоже организуют "что-то вроде избирательного округа", и местные пойдут голосовать.

22 февраля 2021-го представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил со ссылкой на росСМИ, что 639 000 жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта, и заявил, что Донбасс "становится серой зоной для избирательного процесса в России", так как проконтролировать число незаконно выданных паспортов РФ и количество проголосовавших там – невозможно.

22 апреля Людмила Денисова заявила, что Россия незаконно раздала на оккупированной территории Донбасса около 300 000 паспортов РФ и планирует раздать еще столько же.

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Оксана Житнюк

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