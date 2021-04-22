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Россия раздала на Донбассе 300 000 своих паспортов и планирует еще столько же – Денисова

22.04.2021, 20:45
Россия раздала на Донбассе 300 000 своих паспортов и планирует еще столько же – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Россия незаконно раздала на оккупированной территории Донбасса около 300 000 паспортов РФ и планирует раздать еще столько же. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Оккупационные власти активно проводят процесс документирования жителей паспортами РФ", – написала она.

По словам омбудсмена, Россия это делает, чтобы обеспечить незаконное участие граждан Украины в парламентских выборах в Госдуму РФ осенью 2021 года.

"Оккупантом уже выдано 250-300 тыс. паспортов РФ жителям Донбасса, запланировано выдать еще как минимум 300 000", – сообщила Денисова.

Она отметила, что оккупанты принуждают к получению российских паспортов медиков, учителей, работников предприятий.

"В случае отказа от получения российского паспорта их могут уволить с работы", – сообщила омбудсмен.

  • 22 февраля представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил со ссылкой на росСМИ, что 639 000 жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта, и заявил, что Донбасс "становится серой зоной для избирательного процесса в России", так как проконтролировать число незаконно выданных паспортов РФ и количество проголосовавших там – невозможно.
Наталия Медведева
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Людмила Денисова Донбасс паспорт ордло
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