Россия раздала на Донбассе 300 000 своих паспортов и планирует еще столько же – Денисова

Россия незаконно раздала на оккупированной территории Донбасса около 300 000 паспортов РФ и планирует раздать еще столько же. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Оккупационные власти активно проводят процесс документирования жителей паспортами РФ", – написала она.

По словам омбудсмена, Россия это делает, чтобы обеспечить незаконное участие граждан Украины в парламентских выборах в Госдуму РФ осенью 2021 года.

"Оккупантом уже выдано 250-300 тыс. паспортов РФ жителям Донбасса, запланировано выдать еще как минимум 300 000", – сообщила Денисова.

Она отметила, что оккупанты принуждают к получению российских паспортов медиков, учителей, работников предприятий.

"В случае отказа от получения российского паспорта их могут уволить с работы", – сообщила омбудсмен.

22 февраля представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил со ссылкой на росСМИ, что 639 000 жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта, и заявил, что Донбасс "становится серой зоной для избирательного процесса в России", так как проконтролировать число незаконно выданных паспортов РФ и количество проголосовавших там – невозможно.

Наталия Медведева

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