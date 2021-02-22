Путин придумал новую махинацию с выборами. Главный инструмент – оккупированный Донбасс
Власти РФ могут манипулировать количеством незаконно выданных паспортов жителям ОРДЛО для того, чтобы обеспечить нужное число проголосовавших "за единороссов, или других, нужных Путину партий" на сентябрьских выборах в Государственную думу. Об этом в Facebook заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
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Он отмечает, что СМИ РФ со ссылкой на начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова распространили информацию о 639 тысячах жителей ОРДЛО Украины, которые получили российские паспорта.
Несмотря на это, три недели назад депутат госдумы Андрей Козенко заявил, что российское гражданство получили "уже более 400 тысяч граждан", говорит Гармаш.
- Гармаш заявил, что российские незаконные вооруженные формирования оккупировали на 1400 кв.км территории Донбасса больше, чем это зафиксировано в минских соглашениях.
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