Путин придумал новую махинацию с выборами. Главный инструмент – оккупированный Донбасс

Власти РФ могут манипулировать количеством незаконно выданных паспортов жителям ОРДЛО для того, чтобы обеспечить нужное число проголосовавших "за единороссов, или других, нужных Путину партий" на сентябрьских выборах в Государственную думу. Об этом в Facebook заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Он отмечает, что СМИ РФ со ссылкой на начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова распространили информацию о 639 тысячах жителей ОРДЛО Украины, которые получили российские паспорта.

Несмотря на это, три недели назад депутат госдумы Андрей Козенко заявил, что российское гражданство получили "уже более 400 тысяч граждан", говорит Гармаш.

"То есть, получается, что или депутат некомпетентен, или Россия за двадцать дней выдала почти 150 тысяч паспортов… Ну, или ростовский мент просто лжет <...> Судя по динамике обросийщивания жителей ОРДЛО за последние полтора года, наиболее вероятной является все-таки цифра, озвученная российским депутатом Козенко. К этому же склоняются и мои донецкие источники, которые не наблюдают резкой активизации раздачи российских паспортов", – пишет он.

По словам Гармаша, Донбасс "становится серой зоной для избирательного процесса в России", так как проконтролировать число незаконно выданных паспортов РФ и количество проголосовавших там – невозможно.

"До сентября еще полгода, – за это время они могут нарисовать и миллионную "статистику" новых российских избирателей", – заявил представитель Донецка в ТКГ.

Гармаш заявил, что российские незаконные вооруженные формирования оккупировали на 1400 кв.км территории Донбасса больше, чем это зафиксировано в минских соглашениях.

Станислав Стороженко

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