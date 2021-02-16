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РФ оккупировала на 1400 кв.км Донбасса больше, чем указано в минских соглашениях – Гармаш

16.02.2021, 17:59
РФ оккупировала на 1400 кв.км Донбасса больше, чем указано в минских соглашениях – Гармаш - Фото
Сергей Гармаш (скриншот из видео 4 канала)

Российские незаконные вооруженные формирования оккупировали на 1400 кв.км территории Донбасса больше, чем это зафиксировано в минских соглашениях. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш по итогам сегодняшнего заседания рабочей группы по политическим вопросам.

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По его словам, украинская делегация по-прежнему пытается выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под "оккупированными районами Донецкой и Луганской областей".

"Та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую, тогда, территорию распространяются Минские договоренности – остается неясным", – написал Гармаш.

Он отметил, что этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта, но Кремль не дает на него четкого ответа.

Читайте также: Кравчук: С Россией невозможно договориться по Донбассу, надо смотреть правде в глаза

Наталия Медведева
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Донбасс ткг Сергей Гармаш
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