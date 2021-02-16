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Гибель трех бойцов на Донбассе. Зеленский дал 10 дней на поиск виновных и рассказал детали

16.02.2021, 06:46
Гибель трех бойцов на Донбассе. Зеленский дал 10 дней на поиск виновных и рассказал детали - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, в ночь на 16 февраля, президент Владимир Зеленский после прибытия из ОАЭ провел совещание по поводу гибели трех украинских военных на Донбассе. В частности, были названы возможные причины подрыва, а также обнародованы детали произошедшего. На совещании присутствовали глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран

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Как рассказали у президента, бойцы подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 09:20 утра 14 февраля военные перемещались на позициях отделения взвода, двигаясь по маршруту – через десять минут прогремел взрыв. На место событий прибыла скорая помощь но спасти никого не удалось.

Зеленский отметил, что сейчас рассматриваются три вероятные причины подрыва:

  1. Нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами.
  2. Теракт незаконных военных формирований дистанционного подрыва мины.
  3. Халатное отношение военных к службе.

При этом, глава государства подчеркнул, что все равно остается много вопросов: кто устанавливал мины, почему о них не были предупреждены украинские бойцы, были ли там указатели – "некоторые данные невозможно установить за сутки".

Зеленский дал десять дней на поиск виновных в трагедии, а также поставил перед руководством ВСУ три задачи:

- провести занятия по поводу соблюдения мер безопасности при обращении со взрывоопасными предметами и передвижении личного состава;

- до конца февраля проверить все минно-взрывные ограждения на дорогах и путях сообщения;

- еще активнее продолжить разминирование.

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Дарья Мостовая
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