Гибель трех бойцов на Донбассе. Зеленский дал 10 дней на поиск виновных и рассказал детали
Сегодня, в ночь на 16 февраля, президент Владимир Зеленский после прибытия из ОАЭ провел совещание по поводу гибели трех украинских военных на Донбассе. В частности, были названы возможные причины подрыва, а также обнародованы детали произошедшего. На совещании присутствовали глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран.
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Как рассказали у президента, бойцы подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 09:20 утра 14 февраля военные перемещались на позициях отделения взвода, двигаясь по маршруту – через десять минут прогремел взрыв. На место событий прибыла скорая помощь но спасти никого не удалось.
Зеленский отметил, что сейчас рассматриваются три вероятные причины подрыва:
- Нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами.
- Теракт незаконных военных формирований дистанционного подрыва мины.
- Халатное отношение военных к службе.
При этом, глава государства подчеркнул, что все равно остается много вопросов: кто устанавливал мины, почему о них не были предупреждены украинские бойцы, были ли там указатели – "некоторые данные невозможно установить за сутки".
Зеленский дал десять дней на поиск виновных в трагедии, а также поставил перед руководством ВСУ три задачи:
- провести занятия по поводу соблюдения мер безопасности при обращении со взрывоопасными предметами и передвижении личного состава;
- до конца февраля проверить все минно-взрывные ограждения на дорогах и путях сообщения;
- еще активнее продолжить разминирование.
- 11 февраля, во время визита Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один украинский боец.
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров.
- 14 февраля на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных.
- Президент поручил Хомчаку и Тарану срочно ехать на Донбасс, чтобы установить обстоятельства гибели бойцов.
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