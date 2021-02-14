Подрыв и гибель трех военных. Зеленский поручил Хомчаку и Тарану срочно ехать на Донбасс

Находящийся с визитом в ОАЭ президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны установить обстоятельства гибели украинских военных, подорвавшихся сегодня на подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На месте трагедии по поручению президента уже находится замглавы ОП Роман Машовец, отмечают в пресс-службе. Таран и Хомчак должны предоставить доклады сразу после возвращения Зеленского – "уже завтра в Борисполе".

"Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Украина не должна терять своих защитников, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

Зеленский также выразил соболезнования погибшим бойцам, а в пресс-службе ОП перечислили их имена: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексиенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Они служили в пятой батальонной тактической группе 59-й отдельной мотопехотной бригады.

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Марк Сировой

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