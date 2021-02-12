Ермак о смертях на Донбассе: Переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей

Переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров, и президент Владимир Зеленский "стремится лично донести до военных важность режима прекращения огня и их сверхважной роли в его сохранении, несмотря на провокации со стороны противника". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее принципиальным. Никакие переговоры невозможно вести дальше, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, не в постоянной дислокации. То есть, провокация хорошо организована, это профессиональные убийцы, которые для этого и приезжают", – подчеркнул Ермак.

Глава ОП выступил с этим заявлением после совместной поездки Зеленского с послами западных стран G7 на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе. По словам Ермака, глава государства проехал почти 60% линии разграничения.

Зеленский отметил, что очень важно, чтобы "послы дружественных и партнерских стран своими глазами видели, что происходит на Донбассе и какие последствия вызвала война".

"Западные дипломаты должны получать из первых уст правдивую информацию о том, как Украина выполняет взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня, который не соблюдает противоположная сторона", – подчеркнул президент.

Вчера, 11 февраля, во время визита Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного под Горловкой – бойцу оказали помощь, но он умер во время эвакуации.

Позже в тот же день в районе юго-западного пригорода Донецка во время очередной огневой провокации российских войск погиб еще один украинский боец.

Читайте также: Кравчук о ситуации на Донбассе: На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.