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Кравчук о ситуации на Донбассе: На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми

07.02.2021, 19:38
Кравчук о ситуации на Донбассе: На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На действия России на Донбассе нужно реагировать зеркально, на выстрел отвечать выстрелом. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе и первый президент Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

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Последние события на Донбассе очевидны, уверен Кравчук, "вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120 мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности".

"Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не нужно ждать, выдумывать, это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", – считает Кравчук.

Первый президент подчеркнул, что не нужно ждать, пока кого-то убьют или ранят. По его словам, Россия использует любую возможность, чтобы "провокации превратились в реальность", в обвинения Украины и требования к Украине, и в стрельбу по солдатам Украины.

"Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши поступки – это признак нашей слабости", – уверен Кравчук.

По словам Кравчука, лучшей реакцией было бы "взять и выкинуть их из Донбасса и Крыма, они этого заслуживают". В то же время, он отметил, что есть договоренности, и Украина будет работать дипломатическими и политическими методами, но нельзя оставлять без внимания ни одного факта грубой брани, отношения, оценки и политической лжи.

"На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта", – заявил Кравчук.

Денис Юдин
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