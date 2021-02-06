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Донбасс. Возле Марьинки подорвались трое военных, двое погибли

06.02.2021, 19:52
Донбасс. Возле Марьинки подорвались трое военных, двое погибли - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 6 февраля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе вблизи Марьинки подорвались трое военных, двое погибли. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Как отмечается, военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. 

От полученных ранений два бойца погибли, за жизнь третьего борются медики.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Также в результате обстрела вооруженными формированиями России из стрелкового оружия вблизи Песков, получил огнестрельное ранение украинский военный.

  • Ранее сегодня сообщалось, что около 13:00 в районе Торецка и Северодонецка российские боевики ранили двух бойцов украинской армии.
Наталия Медведева
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Донбасс потери Марьинка
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