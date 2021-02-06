Война на Донбассе. Возле Торецка и Североднецка ранили двух украинских бойцов
06.02.2021, 16:00
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
Сегодня около 13:00 в районе Торецка и Северодонецка российские боевики ранили двух бойцов украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации ТКГ.
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Сейчас бойцам оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
В свою очередь, украинская сторона направила ноты о случившемся в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, а на обеих участках фронта был восстановлен "режим тишины".
- 30 января 2021 года умер украинский боец Роман Дзюбенко, который ранил на Донбассе российский снайпер.
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