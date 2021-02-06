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Война на Донбассе. Возле Торецка и Североднецка ранили двух украинских бойцов

06.02.2021, 16:00
Война на Донбассе. Возле Торецка и Североднецка ранили двух украинских бойцов - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сегодня около 13:00 в районе Торецка и Северодонецка российские боевики ранили двух бойцов украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации ТКГ.

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Сейчас бойцам оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

В свою очередь, украинская сторона направила ноты о случившемся в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, а на обеих участках фронта был восстановлен "режим тишины".

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Дарья Мостовая
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