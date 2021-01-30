Умер военный, которого на Донбассе ранил снайпер
30.01.2021, 13:15
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Умер украинский военный Роман Дзюбенко, находившийся в тяжелом состоянии после ранения снайпером российских боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Восток ВСУ.
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"Сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером", – говорится в сообщении.
Дзюбенко получил ранение 26 января около Новоалександровки. Его состояние оценивали как тяжелое.
- 14 января 2021 года боец ВСУ был ранен в районе Гнутово.
- 21 января от пули снайпера погиб украинский морпех.
- 29 января боевики нарушили перемирие на Донбассе: двое военных ранены.
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