Умер военный, которого на Донбассе ранил снайпер

Умер украинский военный Роман Дзюбенко, находившийся в тяжелом состоянии после ранения снайпером российских боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Восток ВСУ.

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"Сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером", – говорится в сообщении.

Дзюбенко получил ранение 26 января около Новоалександровки. Его состояние оценивали как тяжелое.

14 января 2021 года боец ВСУ был ранен в районе Гнутово.

21 января от пули снайпера погиб украинский морпех.

29 января боевики нарушили перемирие на Донбассе: двое военных ранены.

Владислав Сердюк

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