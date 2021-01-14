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На Донбассе в районе Гнутово ранен военный

14.01.2021, 20:31
На Донбассе в районе Гнутово ранен военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 14 января, в районе боевых действий на Донбассе получил ранений украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

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Как отмечается, военный был ранен около 18:00 в районе Гнутово – в результате обстрела боевиками гибридной армии России.

В ТКГ сообщают, что раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

В сводке штаба ООС по состоянию на 17:00 отмечается, что в течение суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. 

Вблизи Водяного террористы обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде Марьинки – из гранатомета и стрелкового оружия.

11 января в районе Песок в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований погиб боец ВСУ.

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Наталия Медведева
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