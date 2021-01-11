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На Донбассе погиб военный

11.01.2021, 16:53
На Донбассе погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

На Донбассе в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований погиб боец ВСУ. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

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Обстрел произошел сегодня, 11 января, около 15:30 в районе Песок.

Украинская сторона в СЦКК задействовала координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, в СММ ОБСЕ направлена нота.

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Денис Юдин
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ВСУ война Донбасс потери

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