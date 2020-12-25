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Война на Донбассе. Генштаб ВСУ назвал число потерь с начала 2020 года

25.12.2020, 09:09
Война на Донбассе. Генштаб ВСУ назвал число потерь с начала 2020 года - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

В боях на Донбассе с российскими оккупантами с начала 2020 года погибли 49 украинских бойцов (в прошлом году – 110 боевых потерь). Об этом сообщает Генштаб ВСУ в ответе на запрос BBC News Україна.

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В Генштабе отмечают существенное сокращение потерь после объявленного в июле перемирия, пишет BBC.

По данным Генштаба, из 49 погибших с начала года за время перемирия погибли пятеро военных. Также по состоянию на 13 декабря было 332 раненых (15 – во время перемирия). В BBC отмечают, что с этой даты ранения получили еще трое украинских бойцов, то есть с начала года ранены 335 человек, а с начала перемирия – 18.

Как сообщается, за год было 70 небоевых потерь (15 – с начала перемирия). К небоевым потерям относят смерти от болезней, несчастных случаев, болезней и других причин, уточнили в издании.

Отмечается, что самыми горячими участками фронта остаются южные позиции (Мариупольское направление), участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

Число потерь боевиков гибридной армии РФ неизвестно. В прошлом году были ликвидированы 83 оккупанта, сообщала разведка.

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Марк Сировой
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