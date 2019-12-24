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110 лиц. Все боевые потери на Донбассе в 2019 году – инфографика

110 лиц. Все боевые потери на Донбассе в 2019 году – инфографика - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП
24.12.2019, 07:40

"2019-й подходит к концу, настроение уже новогоднее, спешим праздновать. Осмотритесь. Ничего не забыли? Подумайте. Вспомните", - пишет автор коллажа

На фронте в уходящем году погибли 110 воинов. Это подтвержденные боевые потери всех силовых подразделений на Донбассе и смерти от боевых ранений по состоянию на 23 декабря 2019-го. Фотоколлаж и инфографику опубликовало издание Новинарня.

"Посмотрите на этот коллаж из лиц. Впечатляет? Впечатляет. Они погибли за эту страну. За то, чтобы она жила и в 2020 году", - пишет автор иллюстраций.

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Совсем недалеко от нас - война, пишет издание, которая забирает свою кровавую дань ежедневно или почти ежедневно, несмотря на смену власти, на нормандские саммиты, разведения и "перемирия".

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"Солдаты, сержанты, офицеры. Пехотинцы, десантники, матросы, медики, добровольцы, спецназовцы. И почти дети, и те, кто им в деды годится. От стрелка и сапера - до элитного разведчика и комбрига. 107 мужчин и три женщины", - подытожили в издании.

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По данным Генштаба, на 19 декабря боевые потери ВСУ в зоне ООС с начала года составили 97 человек; ранены 499 военный, 78 получили другие повреждения. Небоевые потери – 77 погибших.

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