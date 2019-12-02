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Погибшие вчера на востоке бойцы - из спецназа СБУ "Альфа"

Погибшие вчера на востоке бойцы - из спецназа СБУ "Альфа" - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны
02.12.2019, 08:53

"Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины", - сообщил экс-альфовец

Погибшие вчера при выполнении боевого задания на Донбассе военнослужащие - два офицера спецназа "Альфа" Службы безопасности Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший боец этого спецподразделения, "киборг" Роман Костенко.

"Я хорошо знал Дениса и Дмитрия, мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач", - пишет подполковник СБУ с позывным "Гром", он же - нардеп фракции партии Голос.

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По словам Костенко, который сейчас входит в спецкомиссию Минобороны по "делу бронежилетов", гибель спецназовцев СБУ - напоминание о том, что бойцы "Альфы" - "это не маски-шоу на обысках, это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной".

Как рассказали в штабе операции объединенных сил, диверсионно-разведывательная группа "гибридов" РФ на Донбассе пыталась проникнуть в тыл украинских войск. Во время операции противодействия был вызван резерв, однако при выполнения боевого задания двое военных подорвались на неизвестных взрывных устройствах и скончались на месте.

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потери Альфа дрг
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