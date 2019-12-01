В штабе ООС подсчитали потери боевиков на Донбассе за ноябрь

Иллюстративное фото: Влад Стасов/ЕРА

Потери российских оккупационных войск на Донбассе за ноябрь составили 107 человек. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Уточняется, что из них 41 оккупант был ликвидирован, еще 66 - составили санитарные потери врага.

В штабе подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику только в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.