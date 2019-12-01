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В штабе ООС подсчитали потери боевиков на Донбассе за ноябрь

В штабе ООС подсчитали потери боевиков на Донбассе за ноябрь - Фото
Иллюстративное фото: Влад Стасов/ЕРА
01.12.2019, 12:19

Украинские военнослужащие дают оккупантам отпор в случае угрозы жизни и здоровью

Потери российских оккупационных войск на Донбассе за ноябрь составили 107 человек. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Уточняется, что из них 41 оккупант был ликвидирован, еще 66 - составили санитарные потери врага.

В штабе подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику только в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

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война Донбасс потери
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