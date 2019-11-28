Боевики провоцируют ВСУ на уже "разведенных" участках - военный

Александр Борщевский (скриншот из видеозаписи Hromadske)

Боевики продолжают провоцировать ВСУ на участках, где уже состоялось разведения войск. Об этом сообщил руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский в ходе заседания Нацплатформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

"На сегодня происходят случаи, к сожалению, НЗФ и российские наемники продолжают применять все меры, чтобы каким-то образом вынудить нашу сторону, ВСУ, действовать в ответ", - сказал он, напомнив о трех мощных обстрелах 26 ноября в районе поселка Старогнатовка под Волновахой.

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Борщевский отметил, что это произошло аккурат перед заседанием контактной группы в Минске - "видимо, хотели вынудить украинскую сторону применить оружие в ответ и потом обвинить в срыве минских договоренностей".

По его словам, на третьем участке разведения уже проведено зеркальное разведение средств, продолжается разминирование, полностью восстановлена дорога между Богдановкой и Петровским, проводится демонтаж фортификационных укреплений.

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