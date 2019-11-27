Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Марченко. Объявлено новое подозрение по бронежилетам

Дело Марченко. Объявлено новое подозрение по бронежилетам - Фото
Скриншот из видеозаписи
27.11.2019, 10:58

Бронежилеты "Корсар" производит компания Темп-3000. Ее основатель - Юрий Евтушенко.

Сообщено о подозрении основателю компании-поставщика бронежилетов, которые находятся в центре скандального расследования по "делу Марченко". Об этом пишет пресс-служба Госбюро расследований.

Замдиректора компании заподозрили в "завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном по предварительному сговору группой лиц" (ч. 4 ст. 190 УК).

На днях бронежилеты "Корсар" проверили в обычных условиях: выяснилось, что они защищают.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

Завтра, 28 ноября, состоится заседание апелляционного суда по мере пресечения для группы офицеров во главе с Марченко.

Напишите нам
ТЕМП-3000 бронежилеты Дмитрий Марченко корсар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 