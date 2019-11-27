Дело Марченко. Объявлено новое подозрение по бронежилетам

Скриншот из видеозаписи

Сообщено о подозрении основателю компании-поставщика бронежилетов, которые находятся в центре скандального расследования по "делу Марченко". Об этом пишет пресс-служба Госбюро расследований.

Замдиректора компании заподозрили в "завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном по предварительному сговору группой лиц" (ч. 4 ст. 190 УК).

На днях бронежилеты "Корсар" проверили в обычных условиях: выяснилось, что они защищают.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

Завтра, 28 ноября, состоится заседание апелляционного суда по мере пресечения для группы офицеров во главе с Марченко.