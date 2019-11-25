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Дело Марченко. Бронежилеты проверили в обычных условиях: защищают

Дело Марченко. Бронежилеты проверили в обычных условиях: защищают - Фото
Скриншот из видеозаписи 112 Украина
25.11.2019, 10:57

Спецкомиссия при МО пришла к выводу, что в условиях, которые прописаны в договоре, бронежилеты защищают, а пробиваются лишь в нетипичных условиях

В лаборатории Центрального НИИ ВСУ провели исследование на пробиваемость бронежилетов "Корсар". Об этом пишет в Facebook Роман Костенко, член спецкомиссии при Минобороны для проверки качества этих средств защиты по "делу Марченко".

По его словам, по договору между МО и производителем "Темп-3000", бронежилеты должны сохранять защитные свойства в условиях от -40*С до +60*С и при атмосферных осадках. Во всех таких случаях проверки образцы не пробивались, сообщил Костенко.

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Затем, рассказал он, провели исследование в нетипичных условиях: после часа замачивания. Испытывали бронежилеты как с бронепластинами (пулями 5,45 мм и 7,62 мм), так и без них - с мягким кевларовым пакетом пулей 9 мм ПМ.

"В первом случае бронежилеты сохранили уровень стойкости 4, но оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия... нуждаются в доработке", - пишет Костенко.

Комиссия пришла к выводу, что все требования, которые могли проверить сотрудники Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ (ГУРСМО), соответствуют ТУ в договоре.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

То, что кевлар "боится" воды, известно со времен изобретения этого материала. Чтобы бронежилеты сохраняли защитные свойства, кевларовые пластины герметично упаковывают.

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бронежилеты Дмитрий Марченко
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