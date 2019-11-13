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Министр обороны отреагировал на арест генерала ВСУ Марченко

Министр обороны отреагировал на арест генерала ВСУ Марченко - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Кабмина)
13.11.2019, 07:54

Андрей Загороднюк не считает арест адекватной мерой пресечения и ожидает апелляции

Министр обороны Андрей Загороднюк считает необъективным решение суда об избрании генералу Дмитрию Марченко меры пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом он рассказал в эфире Армия FM.

Чиновник объяснил, что арест должен применяться, если есть риск, что подозреваемый сбежит, либо продолжит совершать правонарушения. По словам Загороднюка, Марченко "не способен ни на то, ни на другое".

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"Меры пресечения должны быть адекватными ситуации. В этом случае мы действительно немного (или не немного) удивлены решением и надеемся, что адвокаты подадут надлежащую апелляцию", - подытожил он.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

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Андрей Загороднюк Дмитрий Марченко бронежилет генерал арест
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