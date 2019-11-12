Дело бронежилетов. В Минобороны удивлены решению суда по Марченко

Дмитрий Марченко в зоне АТО (фото - facebook.com/elena.maljuk)

Минобороны удивлено, что суд по делу о "некачественных" бронежилетах избрал столь жесткую меру пресечения для начальника Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ Дмитрия Марченко - арест с залогом в 76 млн грн и отказ в поручительстве. Реакция оборонного ведомства размещена в Facebook.

"...Несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны Донецкого аэропорта, положительно характеризуется по службе", - отметили в Минобороны.

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В ведомстве также удивлены, что суд проигнорировал предложение нескольких нардепов и Героев Украины, которые хотели взять генерал-майора Марченко на поруки.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".