Труба настаивает: Бронежилеты бракованные, изъято 11 000 единиц

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Все бронежилеты из "бракованной" партии, закупленной Минобороны в 2019-ом, изъяты - 11 тысяч бронежилетов не попали на фронт. Об этом сегодня, 17 июля, на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Я достоверно знаю, что именно эти бронежилеты были закуплены. Не была проведена полная проверка, которую могли провести должностные лица Минобороны, и я достоверно знаю, что именно эти лица четко понимали, что бронежилеты закупаются некачественные и не отвечающие техническим требованиям", - сказал он.

После изъятия бронежилетов были назначены экспертизы: баллистическая и химическая - для определения качества бронежилетов, экономическая и судебно-товароведческая для установки размера ущерба вследствие закупки бракованных бронежилетов.

Труба уточнил, что договор был заключен на покупку 20 000 бронежилетов. Оставшиеся 9 000 еще не прибыли на склады, поэтому говорить об их качестве, отметил он, нельзя.

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