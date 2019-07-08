В Минобороны показали, как проверяют бронежилеты: видео

Фото: пресс-служба минобороны

В Минобороны показали, как проверяют бронежилеты прежде, чем доставить их в украинскую армию. Об этом сообщает 5 канал.

На этот раз экземпляр для баллистической экспертизы выбирали журналисты.

Бронежилеты принимаются партиями, в каждой тысячи штук. Для баллистической экспертизы контроллер из минобороны взял один на заводе предприятия Темп 3000 в Богуславе Киевской области. Там расположены мощности для полного цикла производства. Закупают эти бронежилеты не только для армии.

"Здесь также, таким же образом, по такой же технологии производятся бронежилеты для других силовых структур. Но разница в том, что мы убеждаемся во всех этих этапах контроля, другие силовые структуры принимают по количеству при наличии документов производителя", - отметил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

Ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что на фронт планировали отправить некачественные средства защиты.

В Минобороны объясняют, заказали в этом году 20 000, уже приняли 11 000. "Я не видел, какие бронежилеты вынимались, первое. Во-вторых, я не видел документы, подтверждающие прострел этих бронежилетов. Все", - отметил начальник территориального центра контроля качества вещевого имущества Минобороны Юрий Мельник.

Журналисты указывают, который бронежилет взять на экспертизу. Проверяется комплектация, маркировка и вес изделия. После того контрольный экземпляр пломбируется.

Бронежилет везут в Киев в сертифицированную лабораторию в Национальном университете обороны им. Черняховского. После осмотра одну часть бронежилета сразу несут в тир. На прочность испытывают патронами для пистолета Макарова и снайперской винтовки Драгунова.

Вторую часть бронежилета ставят на дождевание. Его проводят в течение часа с одной стороны, и еще пять минут второго.

"Испытания с дождеванием по стандарту проводят раз в два года», - уточнили в минобороны.

Журналистам его продемонстрировали, поскольку в ГБР заявляли, что именно мокрый бронежилет простреливается. Дело в том, что его защитные свойства могут уменьшаться в мокром состоянии.

Информации о трагических случаях на фронте из-за некачественных бронежилетов в минобороны нет.

"По запросу на медицинский департамент нам пришел ответ, что данные случаи им тоже неизвестны. Поэтому пока можем говорить, что не было у нас случаев, когда боец ​​пострадал от бронежилета", - подчеркнул Марченко.

Из-за расследования ГБР Минобороны может принимать бронежилеты на склады, но пока не может поставлять их в армию.

29 июня 2019 года Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам