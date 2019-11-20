Из Донецкого аэропорта нужно было уйти на неделю раньше - генерал

Олег Микац (скриншот из видео Hromadske)

Когда во время обороны Донецкого аэропорта военные взяли в плен российских артиллеристов, те признались, что у них задание: батарея должна отстрелять по украинцам в ДАП и на позициях вокруг него тысячу снарядов в день. Генерал-майор Олег Микац, на то время - командир 93-й бригады ВСУ, рассказал УНИАН, что с выходом войск из ДАП замешкались из-за политиков.

"Пять дивизионов – это примерно 15 000 снарядов, которые отрабатывали по нашей бригаде в день. Мы не понимали, как такую нагрузку выдерживают стволы, а россиянин признался: "У нас железа хватает. Бережем только людей". Наши разбивали их технику, они притягивали новую. И, скорее всего, РФ в 14-15 годах в ДАП утилизировала снаряды и мины", - сказал он.

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По словам замкомандующего оперативного командования "Запад", ошибкой было, что силы АТО не ушли оттуда на неделю раньше: "Планы такие были. Но вмешались политики. Никто не мог представить, что из ДАП можно уйти".

Сейчас, по данным военного, в "новом" терминале ДАП есть один-два наблюдательных поста боевиков: "Больше никаких войск не наблюдается. Держим под огневым контролем всю взлетно-посадочную полосу, все ключевые точки".

В последние дни обороны ДАП террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их .

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