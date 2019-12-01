Пытались остановить ДРГ. На Донбассе погибли двое военных

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В Донецкой области во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Там рассказали, что сегодня диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций объединенных сил.

"С целью перекрытия путей выдвижения и возможного отхода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв", - говорится в сообщении.

Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных устройствах подорвались двое военнослужащих. Они скончались на месте подрыва.

29 ноября боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец погиб.