Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пытались остановить ДРГ. На Донбассе погибли двое военных

Пытались остановить ДРГ. На Донбассе погибли двое военных - Фото
Скриншот видео
01.12.2019, 20:22

Диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций объединенных сил

В Донецкой области во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Там рассказали, что сегодня диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций объединенных сил.

"С целью перекрытия путей выдвижения и возможного отхода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв", - говорится в сообщении.

Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных устройствах подорвались двое военнослужащих. Они скончались на месте подрыва.

29 ноября боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец погиб.

Напишите нам
боевики ВСУ Донбасс дрг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 