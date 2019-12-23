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Донбасс. Погибший вчера воин - "холоднояровец" с позывным Маяк

Донбасс. Погибший вчера воин - "холоднояровец" с позывным Маяк - Фото
Герман Соловьев (фото - пресс-служба 93 ОМБр)
23.12.2019, 13:16

У погибшего военнослужащего 93-й бригады Германа Соловьева осталась мать

Погибший вчера на Донбассе военнослужащий - солдат 1990 года рождения Герман Соловьев из 93-й отдельной мехбригады Холодный Яр (А1302, пгт Черкаское). Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", - пишут побратимы погибшего.

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Военный был механиком-водителем с позывным "Маяк" из-за высокого роста. Уроженец Каменского (экс-Днепрдзержинск), жил в Днепре. На контракт в ВСУ пришел в сентябре 2018-го, воевал в Верхнеторецком.

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно именно таких людей не хватает в армии", - пишут в 93 ОМБр.

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Донбасс потери 93 бригада герман соловьев
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