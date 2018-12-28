Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 08:17

Умер старейший ветеран Второй мировой войны

Умер старейший ветеран Второй мировой войны - Фото
Скриншот из видеозаписи

Во время войны Ричард Овертон служил в 188-м "черном" авиационно-инженерном батальоне армии США в Тихом океане. Вчера он умер на 113-м году жизни.

Реклама
Реклама

В возрасте 112 лет умер старейший человек США Ричард Овертон: он также был старейшим ветераном Второй мировой войны. Об этом вчера вечером, 27 декабря, сообщил канал CNN.

Смерть добровольца ВМВ, участника битвы за Иодзиму и очевидца нападения японцев на Перл-Харбор подтвердили в семье Овертонов.

Реклама

Незадолго до этого ветерана госпитализировали с пневмонией.

"Он был в Перл-Харборе, когда наши боевые корабли еще горели в бухте. Он был на Окинаве. Он также был на Иодзиме, где сказал: "Выбраться отсюда смогу лишь Божьим чудом", - говорил в 2013 году об Овертоне президент США Барак Обама.

Канал National Geographic в феврале 2017 года снял сюжет об Овертоне:

Видео: National Geographic

В последние годы жизни Овертон не хотел думать или говорить о войне, утверждая, что "забыл уже все это дело".

"Я люблю кофе с виски. Иногда просто виски. Курю сигары, но не глотаю дым. А, еще мороженое. Люблю кушать его каждый вечер, оно делает меня счастливым. Чувствую себя классно, никаких болей и всего такого", - рассказывал он в 107-летнем возрасте за рулем "Форда F100".

В техасском городе Остин одна из улиц (авеню) названа в честь Ричарда Овертона. 11 мая ему исполнилось бы 113 лет.

Месяц назад в США умер старейший ветеран, отражавший атаку на Перл-Харбор, а в октябре в Боливии Хулия Флорес отпраздновала 118-й день рождения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Вторая мировая война, рекорд, ветеран, возраст, старейший, ричард овертон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 