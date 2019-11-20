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Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ

Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ - Фото
Скриншот видео
20.11.2019, 09:22

Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было

Послы Франции, Германии, Великобритании и США выразили соболезнования Украине в связи с гибелью полковника Вооруженных Сил Украины Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом говорится в сообщении французского посольства в Facebook.

"Коростелев сопровождал нас 7 ноября в Петровском при разведении войск. Мы высоко оценили его весьма профессиональный доклад. 12 ноября полковник получил тяжелое ранение в результате подрыва на мине. Он умер вчера ночью в ужасных страданиях. Он и все, кто отдал свою жизнь за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, никогда не будут забыты", - пишут дипломаты.

Представители дипмиссий подчеркнули: гибель комбрига "напоминает нам, что конфликт на Донбассе не является "замороженным", поскольку там почти каждый день гибнут люди - всего около 13 000 с начала войны.

Война России против Украины на территории Донбасса продолжается шестой год. ООН назвала ее самым "старым" конфликтом в мире.

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потери 128 бригада Евгений коростелев
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