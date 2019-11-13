Донбасс. Комбриг 128-й бригады подорвался на мине: что известно

Евгений Коростелев три дня назад в зоне разведения в Петровском (фото – Клименко)

Вчера, 12 ноября, в районе села Новотроицкое командир 128-й отдельной горно-пехотной Евгений Коростелев и младший сержант подорвались на мине при осмотре передовых позиций. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

"Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю. Примерно в 16:00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - отметил Бутусов.

По его словам, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног, характер подрыва указывает на минно-взрывную травму.

Коростелев был командиром бригадной артиллерийской группы 25-й воздушно-десантной бригады, его назначили на должность комбрига два месяца назад.

7 ноября сообщалось о гибели на Донбассе одного украинского бойца и ранении четырех.

За день до этого в ООС четверо военных получили осколковые ранения.

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