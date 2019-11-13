Донбасс. Комбриг 128-й бригады подорвался на мине: что известно

Вчера, 12 ноября, в районе села Новотроицкое командир 128-й отдельной горно-пехотной Евгений Коростелев и младший сержант подорвались на мине при осмотре передовых позиций. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
"Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю. Примерно в 16:00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - отметил Бутусов.
По его словам, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног, характер подрыва указывает на минно-взрывную травму.
Коростелев был командиром бригадной артиллерийской группы 25-й воздушно-десантной бригады, его назначили на должность комбрига два месяца назад.
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