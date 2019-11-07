Обстрелы. В четверг на Донбассе погиб военный, есть раненые

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В зоне проведения Операции объединенных сил в четверг из-за обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС

Еще четверо военнослужащих были ранены. С начала суток в зоне проведения Операции российские гибридные войска 15 раз нарушили перемирие. Стреляли по украинским позициям из запрещенных Минском 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, штаб сообщает о применении боевиками противотанковой управляемой ракеты.

Вчера в зоне ООС были ранены четверо украинских бойцов.

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