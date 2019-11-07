Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обстрелы. В четверг на Донбассе погиб военный, есть раненые

Обстрелы. В четверг на Донбассе погиб военный, есть раненые - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
07.11.2019, 19:20

Четверо бойцов получили ранения, сообщают в штабе ООС

В зоне проведения Операции объединенных сил в четверг из-за обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС

Еще четверо военнослужащих были ранены. С начала суток в зоне проведения Операции российские гибридные войска 15 раз нарушили перемирие. Стреляли по украинским позициям из запрещенных Минском 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, штаб сообщает о применении боевиками противотанковой управляемой ракеты.

Смотрите видео: Как в Донецке реагируют на идеи Зеленского по Донбассу

Напишите нам
Донбасс обстрелы гибель военного потери
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 