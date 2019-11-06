Как в Донецке реагируют на идеи Зеленского по Донбассу: видео

Издание Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода) показало реакцию жителей временно оккупированного Донецка на заявления президента Владимира Зеленского о разрешении конфликта на Донбассе.

Зеленский назвал три шага на пути к миру на Донбассе: завершение горячей фазы войны, примирение людей, реинтеграция.

Цитаты из речи Зеленского показали жителям Донецка. Их реакция – на видео.

Ранее бывший комик, а сейчас советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что команда Зеленского провела некие электоральные замеры на оккупированных территориях Донбасса. Он отказался сообщать, как именно удалось провести опрос и каковы его результаты, но заявил, что "есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от Слуги народа".