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Штаб сообщил о ранении на Донбассе четверых военных

Штаб сообщил о ранении на Донбассе четверых военных - Фото
Фото: скриншот из видео Військове телебачення
06.11.2019, 18:48

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских бойцов

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в среду осколочные ранения получили четверо украинских военнослужащих. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Всего с начала суток российские гибридные войска пять раз нарушили режим тишины. По позициям ООС стреляли из запрещенных Минском 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 

Штаб также сообщает о продолжении процесса разведения сил в районе Золотого-4 - там, как и ранее, проводят обследование и разминирование территории. Продлится этот процесс до 9 ноября.

  • 3 ноября в ООН назвали число жертв среди гражданского населения за годы войны на Донбассе.

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